İstanbul Tabip Odası, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Barosu ve Türk Toraks Derneği kararın kamu yararına aykırı olduğunu belirterek iptali için dava açtı.

HANGİ AMAÇLA KULLANILACAK?

Karara ilişkin Habertürk TV Muhabiri Gizem Türemen’in sorularını yanıtlayan TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, "Bu yapı kültür varlığı olarak tescilli, Bakanlık ve Koruma Kurulu tarafından tescil altında.

Mimarisi pandemi hastanesi olarak hazırlandı, projelendirildi ve kuruldu. Fiziksel koşulları bulaşıcı hastalıklarda tedavi için son derece uygun. Adada sağlık hizmeti alımıyla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Biz oranın bir sağlık kurumu olarak Adalıların ve ihtiyacı olan insanların kullanımına sunulmasını istiyoruz" dedi.