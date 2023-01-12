Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: İstanbul'daki Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet’e tahsisi iptal edildi!
ABONE OL

Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet’e tahsisi iptal edildi!

Türkiye’nin ilk verem hastanesi olan İstanbul'daki, Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesiyle başlayan süreçte mahkeme son kararı verdi. Devir işleminin iptal kararı temyiz yolu kapalı olmak üzere kesinleşti. Sanatoryumun hangi amaçla kullanılacağı merak konusu olurken, Habertürk’e konuşan TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, "Yapının yeniden sağlık kurumu olarak Adalıların kullanımına sunulmasını istiyoruz" dedi

Son dakika haberler: İstanbul'daki Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet’e tahsisi iptal edildi!
HABERTURK.COM

İstanbul Heybeliada’da bulunan Sanatoryum, Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği üzerine 1924 yılında salgın hastalıklarla mücadele için kuruldu.

81 YIL HASTALARA HİZMET VERDİ

Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi olan sanatoryum, 81 yıl boyunca hastalara hizmet verdi. Zamanın ruhuna dayanamayan bina maddi sıkıntılar da eklenince 2005 yılında kapatıldı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA DEVREDİLDİ

Kapatılan binanın da içerisinde bulunduğu 224 dönümlük arazi, İslami Eğitim Merkezi oluşturulması amacıyla 2018 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edildi.

18 YILDIR ATIL HALDEYDİ

18 yıldır atıl halde olan hastane binasının Sağlık Bakanlığı yerine Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesi tepkilere yol açtı.

KARARIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

İstanbul Tabip Odası, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Barosu ve Türk Toraks Derneği kararın kamu yararına aykırı olduğunu belirterek iptali için dava açtı.

TAHSİS KARARI İPTAL EDİLDİ

İstanbul 14’üncü İdare Mahkemesi tahsisin iptaline karar verdi. İstinafa taşınan davada üst mahkeme 27 Aralık’ta son kararını verdi. İptal kararı temyiz yolu kapalı olmak üzere kesinleştirildi.

HANGİ AMAÇLA KULLANILACAK?

Karara ilişkin Habertürk TV Muhabiri Gizem Türemen’in sorularını yanıtlayan TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, "Bu yapı kültür varlığı olarak tescilli, Bakanlık ve Koruma Kurulu tarafından tescil altında.

Mimarisi pandemi hastanesi olarak hazırlandı, projelendirildi ve kuruldu. Fiziksel koşulları bulaşıcı hastalıklarda tedavi için son derece uygun. Adada sağlık hizmeti alımıyla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Biz oranın bir sağlık kurumu olarak Adalıların ve ihtiyacı olan insanların kullanımına sunulmasını istiyoruz" dedi.

HASTANE OLARAK RESTORASYONU İSTENİYOR

18 yıl önce kaderine terk edilen Sanatoryum için ada sakinleri de tepkili. Atıl haldeki binanın yeniden ayağa kaldırılmasını talep eden adalılar, “Binayı yıkık dökük gördükçe içimiz acıyor, burada bir hastaneye ihtiyaç var, talebimiz buranın yeniden pandemi hastanesi olarak açılması” diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053 net sıfır emisyon hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2053 net sıfır emisyon ...
Kira tartışmasında dükkanın önüne toprak döktürdü!
GÜNDEM Kira tartışmasında dükkanın önüne toprak döktürdü!
MHP Kızılcahamam'da kampa giriyor
GÜNDEM MHP Kızılcahamam'da kampa giriyor
Son dakika: Eskişehir'de genç kadın evinden çıkarken boğazından bıçaklandı! -Öne çıkan haberler
GÜNDEM Genç kadın evinden çıkarken boğazından bıçaklandı!
İçişleri Bakanlığı'ndan Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt
GÜNDEM İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Son dakika haberler: Antalya'da taksicinin başına taşla vurmuştu! Nedeni ortaya çıktı!
GÜNDEM Taksicinin başına taşla vurmuştu! Nedeni ortaya ...
Son dakika: Tuzla'da "kimyasal koku" davasında karar açıklandı
GÜNDEM Tuzla'da "kimyasal koku" davasında karar!
Son dakika haberler: Doğu Anadolu, Sibirya gibi... Rekoru -25 ile o ilçemiz kırdı!
GÜNDEM Doğu Anadolu, Sibirya gibi... Rekoru -25 ile o ...
Hac kura tarihleri: Hac kuraları ne zaman çekiliyor? 2023 Diyanet kişi başı Hac fiyatları ne kadar, kaç TL?
GÜNDEM Hac kuraları ne zaman çekilecek?
İnterpol’ün aradığı araç Aksaray’da bulundu
GÜNDEM İnterpol arıyordu, Aksaray'da bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.