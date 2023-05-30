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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Hiranur 6 yaşındaydı! Okulda fenalaştı! Büyük acı!
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Hiranur 6 yaşındaydı! Okulda fenalaştı! Büyük acı!

İstanbul'da, okul bahçesinde fenalaşan epilepsi hastası 6 yaşındaki Hiranur Dinç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğunun hayatını kaybettiğini öğrenen baba, hastanenin giriş kapısının camını tekme atarak kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberler: Hiranur 6 yaşındaydı! Okulda fenalaştı! Büyük acı!
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DHA

İstanbul Esenyurt'ta olay, dün akşam saat 19.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 yaşındaki epilepsi hastası olduğu öğrenilen Hiranur Dinç, okul bahçesinde fenalaşarak Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

KALBİ TEKRAR ÇALIŞTIRILDI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, kalbi duran Hiranur, doktorların müdahalesi ile hayata döndürüldü.

AİLESİ BAŞKA HASTANEYE SEVK İSTEDİ

Ailesi daha sonra Hiranur´u Esenyurt´taki başka bir özel hastaneye sevk edilmesini istedi. Esenyurt'taki özel hastaneye gittikleri sırada ise Hiranur´un hayatını kaybettiği öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİNİ ÖĞRENDİLER

Kızlarının hayatını kaybettiğini öğrenen babası hastanenin giriş kapısının camını tekme atarak kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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