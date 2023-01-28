İki araç köprüden uçtu! Öldüren makas!

Düzce'de kaza, saat 02.30 sıralarında Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda meydana geldi. Ahmet Kurt´un makas attığı taksi, Muhammed Sargın yönetimindeki otomobile çarptı.
İKİ ARAÇ KÖPRÜDEN AŞAĞI DÜŞTÜ
DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle iki araç köprüden düştü. Kazada, taksi şoförü Ahmet Kurt ile otomobil sürücüsü Muhammed Sargı ve yanındaki Şakir Tütüncü, Zakire Durmaz (27) ve Şevval Canpolat yaralandı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yaralı 5 kişi çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Zakire Durmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TAKSİ ŞOFÖRÜ 2.83 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Acı haberi alıp, hastaneye gelen Zakire Durmaz´ın yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza sonrası yapılan muayenede taksi şoförü Ahmet Kurt, 2.83 promil alkollü çıktı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Can kaybıyla biten kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
YORUMLAR