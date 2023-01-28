İki araç köprüden uçtu! Öldüren makas!

İKİ ARAÇ KÖPRÜDEN AŞAĞI DÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle iki araç köprüden düştü. Kazada, taksi şoförü Ahmet Kurt ile otomobil sürücüsü Muhammed Sargı ve yanındaki Şakir Tütüncü, Zakire Durmaz (27) ve Şevval Canpolat yaralandı.