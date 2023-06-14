İki çocuk annesiydi! İşte muştalı vahşete istenen ceza!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre, 4 Aralık 2022'de Polatlı-Haymana yolu Şeyhali Mahallesi mevkiinde bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

AA'da yer alan habere göre olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Tülay Güçevin'in (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

EĞLENCE MERKEZİNE GİTMİŞLER

Başlatılan soruşturma kapsamında, maktul yakınlarının beyanına başvuran ekipler, Güçevin'in yaşamını yitirmeden birkaç saat önce sevgilisi Celalettin Safa Durukan ve onun arkadaşı S.M. ile bir eğlence merkezine gittiği bilgisine ulaştı.

O MEVKİİDEN ARACIYLA 4 KEZ GEÇMİŞ

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Durukan'a ait aracın cesedin bulunduğu yerden dört kez geçtiğini belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan iki arkadaştan Durukan, maktul ile sevgili olduklarını, olay gecesi eğlendikten sonra gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşı S.M'yi evine bıraktığını anlattı.

ARAÇTAN İNDİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Ardından Polatlı-Haymana yolu güzergahında araçla ilerlerken Güçevin'in aniden araçtan inmek istemesi nedeniyle onu yol kenarında araçtan indirdiğini, bir süre sonra aynı yere gittiğinde kendisini bulamadığını iddia etti.

MUŞTA ZANLIYA AİT ÇIKTI

Aracındaki muşta olarak tabir edilen ateşsiz silahlardan sayılan aletin kendisine ait olduğunu kabul eden Durukan, Güçevin'i öldürmediğini ileri sürdü.

MAKTULEYE MESAJ ATMIŞ

Güçevin'in telefon rehberinde "Değerlim" olarak diye kayıtlı olan Durukan'ın cinayet saatinden önce "Allah benim belamı versin seni nereden sevdim Allah bin belamı versin" şeklinde maktuleye mesaj attığı belirlendi.

TIRNAKLARINDA ŞÜPHELİNİN DNA'SI ÇIKTI

Ankara Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı, Güçevin'in el tırnaklarında Durukan'a ait DNA kalıntılarını, Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği ise Durukan'ın aracında maktulün saç örneklerini tespit etti.

KAFATASINDA KIRIK VE KANAMA

Otopsi raporunda Güçevin'in başındaki kırık ve kanama nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Bu şekilde ölümün, kafa bölgesine sert bir cisimle vurmak suretiyle gerçekleşebileceği aktarılan iddianamede, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Celalettin Safa Durukan, savunmasında maktulü yol kenarına bıraktıktan sonra bir kez aradığını, bulamayınca olay yerinden ayrıldığını beyan etmişse de kamera kayıtları incelendiğinde şüphelinin olay yerinde 3-4 defa tur attığı, saat 01.14'te Haymana istikametine doğru yavaş bir şekilde gittiği, saat 01.15'te maktulün bulunduğu yerde durduğu, bir dakika sonra ani manevrayla dönüş yaptığı ve hayatın olağan akışına aykırı şekilde hızla uzaklaştığı belirlenmiştir.

"MUŞTA İLE ÖLDÜRDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLDİ"

Tanık beyanları, olay yeri, otopsi ve uzmanlık raporları ile görüntü tutanakları, telefon dökümü dikkate alındığında, araçtaki muşta ve maktulün kafasındaki kırıklar birlikte düşünüldüğünde, şüphelinin maktulü muşta ile öldürdüğü değerlendirilmiştir.

"CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRDÜ"

Bu nedenle maktulün öldürüş tarzı, olayın oluş şekli ve aradaki kıskançlıkla orantılı olmayacak şekilde meydana gelen kafatası kırıkları da dikkate alındığında, şüphelinin maktulü canavarca hisle öldürdüğü tespit edilmiştir."

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede Durukan hakkında "canavarca hisle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan ise 1 yıla kadar hapis istendi. Durukan'ın Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.