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Haberler Gündem 3. Sayfa İki yeğenini öldürmüştü... İş insanı Mehmet Gündüzeli beraat etti! - Son dakika güncel haberler
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İki yeğenini öldüren iş insanı cezaevinden çıktı!

Bursa'da, bir yıl önce yeğenleri 19 yaşındaki Ferman ile 22 yaşındaki Şahin Gündüzeli kardeşleri tabancayla vurarak öldüren 51 yaşındaki Mehmet Gündüzeli, iki cinayetten yargılandığı davada beraat etti. İki kez müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti, Gündüzeli’nin cinayetleri meşru müdafaa koşulları altında işlediğini belirtti. İş insanı Gündüzeli bu kararın ardından cezaevinden çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberi...

İki yeğenini öldürmüştü... İş insanı Mehmet Gündüzeli beraat etti! - Son dakika güncel haberler

Bursa’da, 2 Haziran 2022’de, iş insanı Mehmet Gündüzeli’nin (51) işlediği cinayet günlerce konuşulmuştu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, iş insanı Gündüzeli, yeğenleri olan Ferman (19) ve Şahin Gündüzeli (22) kardeşleri silahla öldürdü. Gündeme bomba gibi düşen bu cinayet davasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

“ÖNCE FERMAN ATEŞ ETTİ”

İş insanı Mehmet G&uuml;nd&uuml;zeli.
İş insanı Mehmet Gündüzeli.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen cinayet davasının karar duruşması geçtiğimiz hafta görüldü. Karar duruşmasında savunma yapan iş insanı Mehmet Gündüzeli’nin avukatı Duygu Delibaş, “Müvekkilim orantılı bir şekilde kendisini korumuştur. Önce Ferman ateş etmiştir. Benim müvekkilim kendini korumuştur meşru müdafaa hükümlerinin tüm unsurları bu olayda gerçekleşmiştir” dedi.

TEHDİT DOLU SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Ferman (solda) ve Şahin (sağda) G&uuml;nd&uuml;zeli kardeşler.
Ferman (solda) ve Şahin (sağda) Gündüzeli kardeşler.

Mahkeme, iddia makamının esas hakkında mütalaasında yer alan detaylara yer verdi. Mütalaadaki ayrıntılara göre olay şöyle meydana geldi: Şahin’in, olay öncesi amcası Mehmet Gündüzeli’ne yönelik sosyal medya üzerinde "Hazır mısın her gün bir şeyini, bir gün her şeyini kaybetmeye" şeklinde video paylaşım yaptı.

"SODA’YI GETİR" ŞİFRESİ DİKKAT ÇEKİLDİ

Şahin G&uuml;nd&uuml;zeli'nin v&uuml;cuduna 8 kurşun isabet etmişti.
Şahin Gündüzeli'nin vücuduna 8 kurşun isabet etmişti.

Ardından Ferman ve Şahin Gündüzeli kardeşler, o gün tuttukları bir araçla olay yerine gitti. Amcasıyla buluşan ikiliden Şahin, amcasını tehdit ederek kardeşi Ferman’a, "Git arabadan soda getir" dedi. Bu bir şifreydi. Şifreye göre Ferman arabada bulunan iki silahtan birini alıp geldi. Ferman eve döndüğünde, silahla iş insanına ateş etti. Bunun üzerine belinde taşıdığı silahı çeken iş insanı, buna karşılık bir el ateş ederek Ferman’ı vurdu.

“SİLAH ALMAYA ÇALIŞAN ŞAHİN’İ VURDU”

Mehmet G&uuml;nd&uuml;zeli yarış atı yetiştiricisiydi.
Mehmet Gündüzeli yarış atı yetiştiricisiydi.

Ferman yere düşünce, kardeşi Şahin düşen silahı almak için hamle yaptı. Bunun üzerine iş insanı Şahin’in ayaklarına doğru ateş açtı. Arabaya doğru kaçan Şahin diğer silahı almak istedi. Peşinden koşan İş insanı Mehmet Gündüzeli, Şahin’i vurdu.

ŞAHİN’İN KANINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yapılan otopsiye yer veren mahkeme, Şahin Gündüzeli’nin kanında uyuşturucu madde çıktığına değindi. Yapılan bilirkişi incelemesi ve eldeki tüm verilerin ardından mahkeme kararını açıkladı.

İŞ İNSANINA BERAAT KARARI ÇIKTI

Karar duruşmasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme yaptığı açıklamada sanık Mehmet Gündüzeli 2 kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istense de, Ferman Gündüzeli saldırısı için “Sanığın eylemi kendisine yönelmiş gerçekleşen ve gerçekleşmesi muhakkak olan haksız saldırıyı o anın hal ve koşullarına göre saldırı ile orantılı olacak biçimde defetmek zorunluluğu ile işlemiş olduğu ve bu şekilde sanığın eylemini meşru müdafaa altında gerçekleştirdiği anlaşıldığından, sanığın beraatine” karar verildi.

Yeğeni Şahin Gündüzeli’ni öldürmek suçundan ise “Haksız saldırıyı defetmek zorunluluğu ile meşru savunma koşulları altında gerçekleştirdiği ancak sanığın gerçekleştirdiği eylemi mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelen meşru savunmada sınırın aşılması sonucu işlediği anlaşıldığından sanık hakkında açılan kamu davasında sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı’ kararı çıktı

RUHSATSIZ SİLAH KULLANMAKTAN CEZA ALDI

İş insanı Mehmet Gündüzeli, ruhsatsız silah kullanmak suçundan 2 yıl hapis cezası aldı. Ancak adli sicil kaydı, lehine takdir indirimi kabul edilerek ceza 1 yıl 8 aya indirildi ve 50 gün adlı para cezası ile cezalandırılması kararı çıktı. Bu kararın ardından iş insanı cezaevinden çıktı.

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