İki yeğenini öldüren iş insanı cezaevinden çıktı!

Bursa’da, 2 Haziran 2022’de, iş insanı Mehmet Gündüzeli’nin (51) işlediği cinayet günlerce konuşulmuştu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, iş insanı Gündüzeli, yeğenleri olan Ferman (19) ve Şahin Gündüzeli (22) kardeşleri silahla öldürdü. Gündeme bomba gibi düşen bu cinayet davasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen cinayet davasının karar duruşması geçtiğimiz hafta görüldü. Karar duruşmasında savunma yapan iş insanı Mehmet Gündüzeli’nin avukatı Duygu Delibaş, “Müvekkilim orantılı bir şekilde kendisini korumuştur. Önce Ferman ateş etmiştir. Benim müvekkilim kendini korumuştur meşru müdafaa hükümlerinin tüm unsurları bu olayda gerçekleşmiştir” dedi.

Mahkeme, iddia makamının esas hakkında mütalaasında yer alan detaylara yer verdi. Mütalaadaki ayrıntılara göre olay şöyle meydana geldi: Şahin’in, olay öncesi amcası Mehmet Gündüzeli’ne yönelik sosyal medya üzerinde "Hazır mısın her gün bir şeyini, bir gün her şeyini kaybetmeye" şeklinde video paylaşım yaptı.

Ardından Ferman ve Şahin Gündüzeli kardeşler, o gün tuttukları bir araçla olay yerine gitti. Amcasıyla buluşan ikiliden Şahin, amcasını tehdit ederek kardeşi Ferman’a, "Git arabadan soda getir" dedi. Bu bir şifreydi. Şifreye göre Ferman arabada bulunan iki silahtan birini alıp geldi. Ferman eve döndüğünde, silahla iş insanına ateş etti. Bunun üzerine belinde taşıdığı silahı çeken iş insanı, buna karşılık bir el ateş ederek Ferman’ı vurdu.

Ferman yere düşünce, kardeşi Şahin düşen silahı almak için hamle yaptı. Bunun üzerine iş insanı Şahin’in ayaklarına doğru ateş açtı. Arabaya doğru kaçan Şahin diğer silahı almak istedi. Peşinden koşan İş insanı Mehmet Gündüzeli, Şahin’i vurdu.

Yapılan otopsiye yer veren mahkeme, Şahin Gündüzeli’nin kanında uyuşturucu madde çıktığına değindi. Yapılan bilirkişi incelemesi ve eldeki tüm verilerin ardından mahkeme kararını açıkladı.

İŞ İNSANINA BERAAT KARARI ÇIKTI

Karar duruşmasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme yaptığı açıklamada sanık Mehmet Gündüzeli 2 kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istense de, Ferman Gündüzeli saldırısı için “Sanığın eylemi kendisine yönelmiş gerçekleşen ve gerçekleşmesi muhakkak olan haksız saldırıyı o anın hal ve koşullarına göre saldırı ile orantılı olacak biçimde defetmek zorunluluğu ile işlemiş olduğu ve bu şekilde sanığın eylemini meşru müdafaa altında gerçekleştirdiği anlaşıldığından, sanığın beraatine” karar verildi.

Yeğeni Şahin Gündüzeli’ni öldürmek suçundan ise “Haksız saldırıyı defetmek zorunluluğu ile meşru savunma koşulları altında gerçekleştirdiği ancak sanığın gerçekleştirdiği eylemi mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelen meşru savunmada sınırın aşılması sonucu işlediği anlaşıldığından sanık hakkında açılan kamu davasında sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı’ kararı çıktı

RUHSATSIZ SİLAH KULLANMAKTAN CEZA ALDI

İş insanı Mehmet Gündüzeli, ruhsatsız silah kullanmak suçundan 2 yıl hapis cezası aldı. Ancak adli sicil kaydı, lehine takdir indirimi kabul edilerek ceza 1 yıl 8 aya indirildi ve 50 gün adlı para cezası ile cezalandırılması kararı çıktı. Bu kararın ardından iş insanı cezaevinden çıktı.