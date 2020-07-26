DHA

Bağcılar'da çeşitli zamanlarda bir araya gelen gençler sokak ortasında parti verdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri hiçe sayan gençler, maske takmayarak, sosyal mesafeye uymadı.

DHA'nın haberine göre, mahalle aralarında bir araya gelen gençler, çalan müzik ve ışık gösterileri eşliğinde eğlendi. 20 -30 kişilik grupların bir araya geldiği partileri gençler sosyal medya hesaplarından "virüs partisi", "korona partisi" ve "koronaya selam partiye devam" gibi notlarla yayınladı.

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