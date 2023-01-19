İstanbul'da yaşandı! Restoranın müdürüne palayla vurdu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: İstanbul'da yaşandı! Restoranın müdürüne palayla vurdu!
ABONE OL

İstanbul'da yaşandı! Restoranın müdürüne palayla vurdu!

İstanbul Avcılar'daki bir restoranda, diğer masalarda oturanları rahatsız ettikleri iddia edilen müşteriler, restoran çalışanları tarafından uyarılınca kavga çıktı. Restoranda bulunan 3 kişinin haber vermesi üzerine pala ve bıçakla gelen 6 kişi, restoranın müdürünü kolundan palayla yaralayarak kaçtı

Son dakika haberler: İstanbul'da yaşandı! Restoranın müdürüne palayla vurdu!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Avcılar'daki olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancıların uyrukluların 4 yıldan bu yana işlettiği restorana gelen yine yabancı uyruklu 3 kişi, bir süre sonra iddiaya göre yan masalarda oturanları rahatsız etmeye başladı.

PARA İSTEMEDEN GİTMELERİNİ İSTEDİ

DHA'da yer alan habere göre restoran müdürü Jawad Kadhim Raisan (28) bu kişilerden gitmelerini istedi. 400 TL tutarındaki hesabı istemeden bu kişileri çıkarmaya çalışan Raisan'ın tartıştığı müşterilerden biri cep telefonu ile arkadaşlarını aradı.

6 KİŞİ GELDİ, RESTORAN MÜDÜRÜNE SALDIRDILAR

Kısa süre sonra ikisi motosikletle, 4'ü ise bir otomobil ile olmak üzere 6 kişi gelerek içerideki arkadaşlarına destek çıktı. Restorana yanlarında getirdikleri bir pala ve bıçakla giren 6 kişi, Jawad Kadhim Raisan'ı kolundan yaraladıktan sonra içerideki arkadaşları ile birlikte kaçarken, "Bize kimse karışamaz. Bize kimse kafa tutamaz. Kafa tutana gerekeni yaparız" diye bağırdı.

YARALANIP HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan restoran müdürü çağrılan ambulans ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale ardından Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"GEREKEN CEZANIN VERİLMESİNİ İSTİYORUM"

Koluna atılan dikişlerin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olan Jawad Kadhim Raisan, "Diğer müşterileri rahatsız ediyorlardı. Gittim müdahale ettim. Arkadaşlarına haber vermişler. Büyük bir pala ile koluma vurdular. Daha önce buraya hiç gelmemişlerdi. Ancak, bunlar Avcılar'da tanınan kişiler. Yakalanarak gereken cezanın verilmesini bekliyorum" dedi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Restoran önündeki vale de, içerideki gerginlik sırasında 6 kişinin geldiğini, ne olduğunu anlayamadığını içeri girerek aralarında kadın ve çocukların bulunduğu müşterilerin önünde işletme müdürünü bıçakladıklarını, sadece motosikletin plakasını alabildiklerini söyledi. Restorandaki pala ve bıçaklı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: MHP'li Feti Yıldız: Muhalefet samimiyse çalışmalara iştirak eder
GÜNDEM MHP'den başörtüsü için samimiyet çağrısı
Yangında hasar alan 358 yıllık Vaniköy Camii yeniden açılıyor - Güncel haberler
GÜNDEM Yangında hasar alan Vaniköy Camii yeniden açılıyor
Kadın cinayeti davasında akılalmaz iddia duruşmada çürütüldü!
GÜNDEM Kadın cinayeti davasında akılalmaz iddia duruşmada ...
Son dakika haberler: Yıllar önce kanseri yendi! Otomobil çarptı öldü!
GÜNDEM Yıllar önce kanseri yendi! Otomobil çarptı öldü!
İLK KAR AÇIKLAMASI | İstanbul'a kar yağacak mı? Ocak 2023 İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kış'ın ik karı İstanbul'a ne zaman yağacak?
GÜNDEM İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Kahramanmaraş’ta orman yakan şüpheli yakalandı
GÜNDEM 17 farklı yerde ormanlık arazi yaktı! Yakalandı
Son dakika haberleri: Ankara'da 16 yaşındaki çocuktan taksiciye yaylım ateşi! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM 16 yaşındaki çocuktan taksiciye yaylım ateşi!
JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI 2023 | Jandarma astsubay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulaması nasıl yapılacak?
GÜNDEM Jandarma astsubay alımı sonuçları bekleniyor!
Gözler MEB duyurularında! 2023 LGS ne zaman, hangi tarihte? Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2023 başvuruları ne zaman yapılacak?
GÜNDEM LGS 2023 tarihi açıklandı mı?
Kaç büyüklüğünde DEPREM OLDU? Son dakika: Ege'de korkutan deprem! 19 Ocak Perşembe 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri
GÜNDEM Ege'de korkutan deprem!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.