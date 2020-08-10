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Son dakika haberi! Jandarma operasyonunda 18 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Yurt dışından yasa dışı yollarla getirdiği uyuşturucu maddeleri, İstanbul´da "torbacı" olarak adlandırılan satıcılara dağıtma hazırlığındaki S.Ç. isimli şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonunda S.Ç.´nin kullandığı araç ve depo olarak kullandığı evinde 13 paket halinde yaklaşık 18 kilo uyuşturucu ele geçirildi. S.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi

istanbul
DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışından yasadışı yollarla getirdikleri uyuşturucu maddeyi, "torbacı" diye tabir edilen satıcılara dağıtmak üzere olan S.Ç. isimli şüpheliyi yakaladı.

DHA'nın haberine göre, yaklaşık 3 ay süren istihbarı çalışmalar ve fiziki takip sonucunda, şüpheli S.Ç.´nin uyuşturucu maddeyi, Beyoğlu Piyalepaşa mahallesinde kiraladığı bir dairede depoladığı tespit edildi. Jandarma ekipleri S.Ç´yi depo olarak kullandığı evden aracı ile çıkarken takibe aldı. Şüpheli, Kağıthane´de durdurularak yakalandı.

Aramaya katılan narkotik köpeği "Atak", şüpheli S.C.´nin aracının bagaj kısmında tepki verdi. Bagajda bulunan stepne yerine gizlenmiş vaziyette 13 paket halinde yaklaşık 18 kilo uyuşturucu ele geçirildi. S.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilere yönelik soruşturma derinleştirildi.

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