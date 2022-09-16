"Kadın garsonu rahatsız etme" dedi! İşte ölüm anı!

Gümüşhane’de 5 Şubat 2022 tarihinde Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada, daha önce lokantada çalışan S.G. isimli kadın garsonu rahatsız ettiği için kendisini uyaran ve aralarında arbede yaşanan İbrahim Zengin’i (25) ve kardeşi Furkan Zengin’i (18) silahla vurarak, İbrahim Zengin’in ölümüne neden olan Ümit Özkan’ın (31) yargılanmasına başlandı.