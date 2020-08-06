AA

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan Bişar ve Cemil Genç kardeşler arasında çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

AA'nın haberine göre, aile bireylerinin karıştığı ve taş ile sopaların da kullanıldığı kavgada ağır yaralanan Cemil Genç'in damadı Ahmet Elçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kavgada yaralanan 2'si ağır 6 kişi, sağlık ekiplerince Hamur ve Ağrı'daki devlet hastanelerine kaldırıldı. Kavga sonrası kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce Bişar Genç'in oğlunun yaşadığı ev ile hayvanları için biriktirdiği otların ateşe verildiği öne sürüldü. Jandarma ve polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.