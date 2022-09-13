Kıskanç kardeş dehşeti! 0:00 / 0:00

İHA

Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 335. Sokak'ta kan donduran bir olay meydana geldi. İddialara göre, S.A., ablası G.S.'nin erkek arkadaşı E.K. ile olan ilişkisine ve aynı evde yaşamalarına karşı çıktı.

İKİSİNE 4 EL ATEŞ AÇTI İHA'da yer alan habere göre elindeki pompalı tüfekle çiftin yaşadığı apartmanı basan S.A., ablası ile erkek arkadaşına 4 el ateş etti.

SEVGİLİ ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden saçmalar sonucu yaralanan G.S. ve E.K. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.