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HaberlerGündemSon dakika haberler! Kocası ulaşamayınca ortaya çıktı! Bankacı kadın evinde bıçaklandı
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Dehşet kocası ulaşamayınca ortaya çıktı! Bankacı kadın evinde bıçaklandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne bir gün kala İstanbul Fatih'ten bir dehşet haberi geldi. Banka çalışanı 32 yaşındaki Pınar Baykan, evinde bıçaklanarak öldürüldü. Kendisine ulaşamayan eşinin yakınlarını aramasıyla ortaya çıkan olayda, öldürülen kadının 2 yaşında bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

İstanbul fatih kadın cinayeti
Genel

İstanbul Fatih'te banka çalışanı 32 yaşındaki Pınar Baykan, evinde bıçaklanarak öldürüldü.

AA'nın haberine göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşık Paşa Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katındaki dairede oturan Pınar Baykan'a ulaşamayan eşi, yakınlarını aradı. Eve gelen yakınları, Baykan'ın bıçaklanmış halde yerde yattığını görünce polise haber verdi.

Eve gelen ekipler, karın ve göğüs bölgesinden bıçaklanan Pınar Baykan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

DHA'nın haberine göre, polis ekiplerinin evdeki incelemeleri devam ederken, kadının 2 yaşında bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

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