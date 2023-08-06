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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Komşuların gürültü kavgası cinayetle bitti! - Bursa haberleri

        Komşuların gürültü kavgası cinayetle bitti!

        Bursa'da, bir sitede komşu iki aile arasında, 'gürültü' nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 3 kişiden 45 yaşındaki Hikmet Kireççi hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçıp polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 15:34
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        Komşuların gürültü kavgası cinayetle bitti!
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde olay, dün saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Uludağ Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

        TABANCAYLA 2 KİŞİYE ATEŞ ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre aynı sitede oturan iki aile arasında, gürültü sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Mevlüt Köseoğlu (38), elindeki tabancayla komşuları Bülent K. (46) ve Hikmet Kireççi'ye (45) ateş etti.

        KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI

        Kurşunların isabet ettiği Bülent K. ve Hikmet Kireççi tabancayla, Ömer S. ise kavga anında bıçakla bacağından yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        BİR KİŞİ ÖLDÜ, BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

        Yoğun bakımda tedavisi süren yaralılardan Hikmet Kireççi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bülent K.'nın durumunun ağır, Ömer S.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

        3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Olayın ardından kaçan şüphelilerden Mevlüt Köseoğlu, Abdülkadir Köseoğlu (35) ve Oktay Akkuş (33), polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

        "SİLAHIMI KULLANMAK ZORUNDA KALDIM"

        Mevlüt Köseoğlu'nun ilk ifadesinde, "Birkaç gündür gürültüden dolayı tartışıyorduk. Dün akşam kavga ettik. Kavgada silahımı kullanmak zorunda kaldım. Pişmanım" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
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