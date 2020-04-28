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Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı tutuklu ve hükümlülerin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ortaya çıkmıştı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

“GENEL SAĞLIK DURUMLARI İYİ”

Zafer Samancı'nın haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adalet Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Kovid-19 salgınına karşı Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır. Cezaevine giriş ve çıkışlar zorunluluk dışında sınırlandırılmış olup ilk kabullerde 14 gün kuralına hassasiyetle uyulmaktadır.

Tutuklu ve hükümlülerin dışarıyla temasını kesmek amacıyla cezaevi personelimiz izole edilmiştir. Alınan tüm tedbirlere rağmen Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir hükümlünün koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde filyasyon çalışması yapılmıştır. Bağlantılı koğuşlarda yapılan testlerde 55 hükümlü/tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastaneye sevkleri gerçekleştirilen 55 kişinin genel sağlık durumları iyidir."

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