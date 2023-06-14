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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Liseli genç kıza cinsel istismar! Servis şoförü tutuklandı!
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Liseli genç kıza cinsel istismar! Servis şoförü tutuklandı!

Kırşehir'de, servis aracına binen 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan servis şoförü 39 yaşındaki Murat Y. duruşmada, cinsel istismarda bulunma gerekçesini, "Sadece kızla baş başa konuşurken sesinden ve fiziğinden etkilendiğim" diye açıkladı. Gözyaşları içinde ifade veren mağdur liseli öğrenci ise, "Psikolojimi bozdu, geleceğimi mahvetti" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşma eksik evraklar nedeniyle ertelenirken, sanık Murat Y. tutuklandı

Son dakika haberler: Liseli genç kıza cinsel istismar! Servis şoförü tutuklandı!
DHA

Kırşehir'de olay, 2 Kasım 2021'de meydana geldi. İddiaya göre, Kırşehir´de bir lisede okuyan genç kız, evine gitmek için Murat Y.´nin kullandığı öğrenci servisine bindi.

SERVİSTE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre serviste bulunan öğrencileri dağıttıktan sonra Murat Y., çok acil bir işinin çıktığını ve hemen halletmesi gerektiğini belirterek, minibüsü çevresinde herhangi bir kimsenin bulunmadığı yere park etti. Murat Y., aracının kapılarını kilitledikten sonra, lise öğrencisine cinsel istismarda bulundu.

"ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR"DAN TUTUKLANDI

Tutuklanan servis şof&ouml;r&uuml; Murat Y.
Tutuklanan servis şoförü Murat Y.

Olay, tacize uğrayan öğrencinin şikayeti ile ortayı çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Y., çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

6 GÜN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Murat Y. tutuklandıktan 6 gün sonra yapılan itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mağdur öğrencinin olay günü üzerinde olan kot pantolonunda şüphelinin menisinin tespit edildiği raporu dosyaya sunuldu. Ancak ailenin avukatı Şahin Antakyalıoğlu´nun Murat Y.'nin tutuklanması talebi reddedildi.

"SESİNDEN FİZİĞİNDEN ETKİLENDİM"

Dün Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Y., mağdur F.K. ve avukatlar katıldı. Mahkemede ifade veren sanık Murat Y., "Ben F.K.'ya karşı herhangi bir cinsel münasebette bulunmadım. Yalan söylüyor. Sadece kızla baş başa konuşurken sesinden ve fiziğinden etkilendim. Benim cinsel bir girişimim olmadı. İftira atıyorlar" dedi.

"ARACIN KAPILARINI KAPATTI"

Mağdur lise öğrencisi ise gözyaşları içinde verdiği ifadesinde, "O gün serviste bir anda işinin çıktığını, kısa süreceğini söyledi. Aracı ıssız bir yere sürdü. Etrafta kimse yoktu. Aracın kapılarını kilitledi ve hızla üzerime geldi. Elbiselerimi çıkardı.

"PSİKOLOJİMİ BOZDU GELECEĞİMİ MAHVETTİ"

Çok uğraştım engel olmak için ama başaramadım. Çok korktum sesimi dahi çıkaramadım. Kıyafetlerimi çıkardıktan sonra cinsel münasebette bulundu. Gözü dönmüş gibiydi. Şikayetçiyim. Psikolojimi bozdu, geleceğimi mahvetti" diye konuştu.

SERVİS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti eksik evraklar nedeniyle duruşmayı ertelerken, sanık Murat Y. suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

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