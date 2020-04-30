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Marmara bölgesinde bir hafta yağış etkili olacak!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın bugün yağışlı sistemin etkisine girdiği belirtildi

meteoroloji
AA

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bu sistem yarın bölgemizin doğu bölümünde (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağışlara neden olurken, 2 Mayıs Cumartesi günü Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı sistemin gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar yağışın bölge genelinde (İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) görülmesi beklenirken 6 Mayıs Çarşamba gününden itibaren ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin daha etkisine gireceği ve hafta sonuna kadar yağışların bölge genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor."

AA'nın haberine göre, etkili sağanağa rağmen hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı vurgulanan açıklama şöyle devam etti:

"Sıcaklığın bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Mayıs ayında görülecek gök gürültülü sağanağın, ısınmayla birlikte genellikle öğle saatlerinden sonra meydana gelmesi ve zaman zaman şiddetli olması beklendiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin yayınlayacağı meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir." 

İstanbul'da ise yağışın 2 Mayıs'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı aktarılan açıklamada, "Yağışın pazar ve pazartesi günleri de etkili olacağı tahmin ediliyor. Salı günü yağış ara verirken, çarşamba gününden itibaren tekrar başlayacak ve hafta sonuna kadar etkili olacak. Rüzgarın güneybatı yönünden esmesi ve hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor." denildi.

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