Meteoroloji'den 1 bölge, 7 kent için kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan verilere göre, doğu bölgelerde devam eden gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri, Malatya'nın kuzey ve doğusu ile Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.