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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: "Motosikleti hızlı kullanma!" Adana'da tokat cinayeti! - Adana haberleri
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"Motosikleti hızlı kullanma!" Adana'da tokat cinayeti!

Adana'da, tartıştığı 27 yaşındaki Mazlum Atay’ı tabancayla dizinden ve kasığından vurarak öldürdükten sonra kaçan 20 yaşındaki Bilal Altunkaynak, polis tarafından saklandığı adreste yakalandı. Tutuklanan Altunkaynak'ın, ifadesinde, “Motosikletle sokaktan geçtiğim sırada Mazlum, beni durdurdu. 'Hızlı kullanıyorsun, yavaş sür' dedi ve küfredip tokat attı. Ben de eve gidip, silahı aldım ve onu vurdum” dediği öğrenildi

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DHA

Adana'da olay, 9 Ocak günü saat 18.30 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahalleden arkadaş olan Mazlum Atay (27) ve Bilal Altunkaynak (20), sokak ortasında tartıştı.

EVDEN SİLAHI ALIP SOKAĞA DÖNDÜ

DHA'da yer alan habere göre tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın ardından motosikletiyle evine dönen Altunkaynak, ruhsatsız tabancasını alarak Atay’la kavga ettiği sokağa döndü.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Hayatını kaybeden Mazlum Atay.
Hayatını kaybeden Mazlum Atay.

Atay’ı görür görmez tabancayla kurşun yağdıran Altunkaynak, daha sonra kaçtı. Sağ kasık ve sol dizine kurşun isabet eden Atay, kanlar içinde yere yığıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Atay, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan Altunkaynak'ı yakalamak için çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI EV TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yakın kameraların kayıtlarını inceledikten sonra kaçan Bilal Altunkaynak’ın arkadaşının, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki evinde saklandığını tespit etti.

"MOTOSİKLETİ YAVAŞ SÜR', DEYİP TOKAT ATTI"

Şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan Altunkaynak’ın, emniyetteki ifadesinde, “Motosikletle sokaktan geçtiğim sırada Mazlum beni durdurdu. 'Hızlı kullanıyorsun, yavaş sür' dedi ve küfredip tokat attı. Ben de eve gidip silahı aldım ve onu vurdum" dediği öğrenildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Altunkaynak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Mazlum Atay’ın tabancayla vurulduktan sonra yere düştüğü anlar yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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