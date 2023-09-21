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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: O anlar kamerada! Bursa'da markette taciz! - Bursa haberleri

        O anlar kamerada! Markette taciz!

        Bursa'da, zincir marketin şubesinde çalışan 23 yaşındaki R.S., müşteri olarak gelen 48 yaşındaki Y.G.'nin etek altı görüntüsünü çektiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Taciz anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 14:07 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:07
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        O anlar kamerada! Markette taciz!
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        Bursa'da olay, salı günü Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir zincir marketin şubesine müşteri olarak gelen Y.G. (48), alışveriş yapmak için reyonlara yöneldi.

        MARKET ÇALIŞANI TACİZ ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre Y.G.'nin alışveriş yaptığı sırada market çalışanı R.S. (23), elindeki cep telefonuyla kadının etek altı görüntüsünü çekmeye çalıştı.

        KADIN FARK ETTİ, POLİS ÇAĞRILDI

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        R.S.'yi fark eden Y.G.'nin şikayeti üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kamera görüntülerini inceleyen polis, market çalışanı R.S.'yi gözaltına aldı.

        GÖZALTINA ALINDI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.S., bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan taciz, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #Bursa
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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