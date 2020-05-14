Son dakika haberler... O kentte yemek davetleri ile ilgili flaş uyarı!

AA

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede herkesin duyarlı olması gerektiği vurgulandı.

AA'nın haberine göre, vakalarla ilgili tespitlerin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs en yakınımızdaki akrabamız, arkadaşımız ve komşularımızdan bulaşıyor. Vakaların önemli kısmının, yemek davetleri, akraba ve komşulara yapılan ev ziyaretleri ile kalabalık yerlerde bulunma ve maskesiz dışarı çıkmaktan kaynaklandığı müşahede edilmektedir. Bunların yanı sıra, geniş katılımlı cenaze definleri, taziye ve hasta ziyaretleri de hastalığın en çok bulaştığı durumların başında gelmektedir. Lütfen anılan durumlardan uzak duralım. Sosyal mesafemizi, sevdiklerimizin ve bizlerin iyiliği için tavizsiz koruyalım. Bu süreci el birliğiyle ve alacağımız tedbirlerle atlatacağız."

Normalleşme için zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği hatırlatılan açıklamada, maske ve sosyal mesafe kuralından taviz verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Kalabalıktan uzak durulmasının istendiği açıklamada, "Kişisel hijyenimize dikkat edelim, eş, dost, akraba ve komşu ziyaretlerini erteleyelim, taziye ve hasta ziyaretlerini erteleyelim, evimiz dışında kapalı mekanlardan uzak duralım, bireysel tedbirlerimizi en üst seviyede tutalım ve lütfen evimizde kalalım." ifadelerine yer verildi.

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