Ölümünden 14 yıl sonra toprağa verildi! Teşekkürler Kriton

Türk tıp tarihine önemli katkılarda bulunan ünlü psikiyatrist Doç. Dr. Kriton Dinçmen, 2008 yılında vefat etti.
"BEDENİM KADAVRA OLSUN" VASİYETİ
DHA'da yer alan habere göre Dinçmen'in bedeni vasiyeti üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Bilim Dalı'nda genç cerrahların eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla kadavra olarak kullanıldı.
ADLİ PSİKİYATRİDE ÇALIŞMALARI VARDI
14 yılın ardından Dinçmen'in naaşı bugün Heybeliada Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedildi. Adli psikiyatri alanında sayısız çalışması bulunan Doç. Dr. Kriton Dinçmen hayattayken vasiyetinde bedenin kadavra olarak kullanılmasını istedi.
TIP ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNE KATKI SAĞLADI
2008 yılında 84 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından bedeni İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Bilim Dalı'nda kadavra olarak kullanıldı. 14 yıl boyunca sayısız tıp öğrencisinin eğitiminde katkı sağladı.
TÖRENE AİLESİ DE KATILDI
Dinçmen'in naaşı dün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden alınarak doğduğu yer olan Heybeliada'ya getirildi. Dinçmen'in naaşı adada bulunan Rum Ortodoks Mezarlığı'nda Eşi Reyhan Dinçmen, aile yakınlar ve öğrencilerinin katılımlarıyla yapılan törenin ardından toprağa verildi.
DUYGULU ANLAR YAŞANDI
Dinçmen'in 33 yıllık hayat arkadaşı Reyhan Dinçmen cenazeye gelen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri ile sohbet ettiği esnada duygulu anlar yaşandı.
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