Ölümüne şiddet! Sopa bu hale geldi!

EYT başvurularının nasıl yapılacağı belli oldu!

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AA

Çorum'da, alınan bilgiye göre M.E. (41), Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 10. Sokak’ta bir otomobilden inen kişilerce sopa ile darp edildi.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan M.E, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ZANLILAR OLAY YERİNDEN KAÇTI Zanlılar, polis ekiplerini görünce geldikleri otomobili de bırakarak olay yerinden kaçtı.