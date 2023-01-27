Sürekli erteliyorsanız dikkat! Ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor

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DHA

İstanbul Kartal'daki bir aile sağlık merkezinde, 21 Ocak 2022'de, hemşire Ömür Erez (33), Rahmi Uygun tarafından silahla 4 el ateş edilerek öldürüldü.

KATİL ZANLISI İÇİN AĞIR MÜEBBET İSTENDİ DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Rahmi Uygun'un, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

YARDIM EDEN 2 ŞÜPHELİ İÇİN 20'ŞER YIL TALEP EDİLDİ İddianamede Rahmi Uygun'a yardım ettiği iddia edilen diğer şüpheliler Musa Teymur ve Yücel Özcan'ın ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Rahmi Uygun ve başka suçtan tutuklu sanık Yücel Özcan, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada Ömür Erez'in annesi ve ağabeyi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

"DAYISININ BANA SALDIRACAĞINI DÜŞÜNEREK SİLAHI ÇIKARDIM" Duruşmada savunma yapan sanık Rahmi Uygun, "Olayda tasarlama söz konusu değildir. Maktul benim paramı almış ve dolandırmıştır. Paramı vermemek için şantaj yapmıştır. Ben mağdurum. Maktulün dayısını olay yerine çağırması ve dayısının bana saldıracağını düşünerek silahı çıkardım.

"ÖLDÜRME MAKSADIYLA GİTMEDİM" Planlama söz konusu değildir. Maktul karakola haber vermek yerine dayısını çağırmıştır. Ben Ömür Erez ile konuşmaya gittim. Sağlık ocağı önünde beni yarım saat bekletti. Öldürme maksadı ile gitmiş olsaydım ilk karşılaştığımızda onu öldürürdüm" dedi.

"ÖLDÜRECEĞİNİ BİLSEM ENGELLERDİM" Diğer sanık Yücel Özcan ise savunmasında, "Öldüreceğini bilseydim bir şekilde ben engel olurdum. Benim iki tane evladım var. Evlat o kadar kolay yetiştirilmiyor. Elimden gelen her şeyi yapardım. Ben ayağım kesilecek derdine düşmüştüm. Yardım etmem söz konusu değildir" diye konuştu.