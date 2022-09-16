Ortalık savaş alanına döndü! Köfteci Yusuf'ta masa silme kavgası!

İstanbul'da olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Kayaşehir’de bulunan Deposite AVM'deki Köfteci Yusuf'ta yaşandı.
MASA SİLİNMESİ TARTIŞMASI
İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, alışveriş merkezinin restoran katındaki bir köftecide yemek yiyen aile ile garsonlar arasında müşterinin masasının silinmesini istemesi üzerine tartışma yaşandı.
TEKMELİ YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Yaşanan tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü ve diğer restoran çalışanları da kavgaya müdahil oldu.
MÜŞTERİLER PANİK HALİNDE KAÇIŞTI
Köftecinin savaş alanına döndüğü, müşterilerin panik içinde kaçıştığı kavga ailenin dışarı atılmasıyla son buldu.
O ANLAR KAMERADA
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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