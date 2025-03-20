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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLER: Otobüs şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var! | Son dakika haberleri

        Yolcu otobüs şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var!

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre yolculardan 30 yaşındaki S.K. yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Yolcu otobüsünün sürücüsü M.A.K. gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 08:43 Güncelleme: 20.03.2025 - 09:28
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        Otobüs şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var!
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        Afyonkarahisar'da kaza, sabah saatlerinde Sinanpaşa ilçesi yakınlarında meydana geldi. Isparta Petrol Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Kılıçarslan beldesi mevkiinde şarampole devrildi.

        İLK BELİRLEMELERE GÖRE 1 ÖLÜ, 25 YARALI

        AA'daki habere göre ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Yolculardan 30 yaşındaki S.K.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken otobüs sürücüsü M.A.K. de gözaltına alındı.

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        #ısparta
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