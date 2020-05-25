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Anne kızın özel izinle sahil keyfi

İstanbul Kadıköy'de iki Anadolu çoban köpeği, sahibinin kaymakamlıktan aldığı 2 saatlik özel izinle dışarı çıktı. Uzun süredir evde olan köpekler, Caddebostan Plajı'nda denize girerek gönüllerince vakit geçirdi

Anadolu çoban köpekleri
DHA

İstanbul Kadıköy'de iki Anadolu çoban köpeği, 2 saatlik özel izinle sahilde keyif yaptı.

Koronavirüs nedeniyle sahipleri evden dışarı çıkamayınca uzun süre evde kalan Anadolu çoban köpekleri, Aykız ve Balkız, sahipleri tarafından Kadıköy Kaymakamlığı'ndan alınan 2 saatlik özel izinle dışarı çıktı. Anne ve kız olan çoban köpekleri, sahipleriyle Caddebostan Sahili'ne geldi.

Köpekler, plajda doyasıya eğlendi ve denize girdi. Köpeklerin sahibi Avukat Barış Aydın, "İstanbul'da serbest avukat olarak çalışıyorum. Hayvan dostuyum, 2 tane köpeğim var. Kaymakamlıktan özel izin alarak onları yüzdürmek için geldim. Kısa bir vakit geçirdik daha sonra evimize gideceğiz. Yüzmeyi çok severler. Onlar Anadolu çoban köpeği, anne ve kızı yüzdürdükten sonra evimize gideceğiz" dedi.

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