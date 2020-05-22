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HaberlerDünyaSon dakika haberler! Pakistan'da yolcu uçağı yerleşim alanına düştü
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Son dakika haberi Pakistan'da yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştüğü bildirildi.

Pakistan
AA

Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştüğü bildirildi.

PIA Sözcüsü Abdul Sattar, yaptığı açıklamada, Airbus A-320 model uçağın 90 yolcusuyla Lahor'dan havalandığını ve Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştüğünü söyledi. Bölgeye kurtarma ekipleri gönderilirken, henüz can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Pakistan yerel medyasında yer alan haberlerde, uçağın pilotunun kaza öncesinde kuleyle irtibata geçerek birkaç kez teknik arıza uyarısı verdiği, ardından uçağın radardan kaybolduğu belirtildi.

20 milyon nüfusu ile ülkenin en büyük şehri olan Karaçi'den gelen ilk görüntülerde uçağın düştüğü bölgede birçok bina ve aracın hasar gördüğü, bölgeye itfaiyenin de ulaştığı görülüyor.

Pakistan ordusu da bölgeye kurtarma ekiplerini gönderdiklerini ve çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.

Gelen ilk görüntülerde, düşen yolcu uçağının yandığı ve binaların arasından dumanların yükseldiği görülüyor.

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