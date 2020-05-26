DHA

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 'yeni normal' kapsamında bir düzine yeni kural uygulanacak. Plajda artık sigara içmek de yasaklandı.

Koronavirüs tedbirlerinden sonra kısıtlamalar kaldırınca 'yeni normal' olarak isimlendirilen koronavirüs sonrası dönemde, hayatımızdaki birçok şey farklı olacak. Uzmanların sık sık uyardığı sosyal mesafe kuralının büyük önem kazanırken, insanların bir araya geldiği sosyal alanlarda yeni düzenlemeler yapılıyor.

Turizmin başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde de benzer bir uygulama başlatıldı ve plaja rastgele havlu serip güneşlenme ya da denize girme dönemi tamamen tarih oldu.

9 METRELİK ÖZEL ALANLAR OLUŞTURULDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulama kapsamında sahilin belediyeye ait halk plajı statüsündeki alanın tamamında özel alanlar oluşturuluyor.

Sahile sabitlenen ahşapların etrafı halatlarla sarılarak 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. Çalışmalar bugün de tüm hızıyla sürdü. Belediye personellerinin yarına kadar halk plajında 200 kişinin aynı anda hizmet alacağı özel alanları tamamlaması planlanıyor.

SAHİLDE SİGARA İÇMEK YASAKLANDI

Yeni hayat düzeninde sahille ilgili bazı yeni kurallar ve yasaklar da getirildi. Sahile gelen her tatilci, soyunma kabinlerinin olduğu noktada bir turnikeden geçecek. Bu turnikede bazı kontroller yapılacak ve tatilcilere maske, eldiven ve bu özel alanların kullanımıyla ilgili bir bilgilendirme kitapçığı verilecek. Misafirler isterlerse tek kişilik eğer kalabalık gelirlerse de aynı aileden yalnızca 3 kişi 9 metrekarelik alanı kullanabilecek.

Alandaki marketin kullanımı için de yine o maske ve eldivene ihtiyaç duyulacak. Soyunma kabinlerinin ve duş alanların olduğu yerlerde sosyal mesafe şeritleri yer alacak. 9 metrekarelik alanda şezlong, şemsiye ve masayı kullanan tatilci ayrıldıktan sonra alan dezenfekte edilecek ve 20 dakika süresince yeni bir kişi alınmayacak.

Plaja giriş ve çıkışlarda farklı yerlerden olacak. Plajda artık sigara içmek de yasaklandı. Yetkililer, izmaritlerden koronavirüs bulaşma ihtimaline karşı kumsaldaki halatla çevrili alanda sigara içmeyi yasakladıklarını, sigara içenler için ayrı bir alan oluşturacaklarını söyledi.

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