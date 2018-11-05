RicardoRicardo ColliColli başta olmak üzere ShamdanShamdan, VanotteVanotte, SpencoSpenco gibi perakende markalarıyla ayakkabıcılık sektörünün ihracatçı firmalarından olan Eser Ayakkabıcılık mahkemeye başvurarak iki iştiraki de dahil olmak üzere konkordato talebinde bulundu.

1965 yılında kurulan şirket tarafından İstanbul Ticaret Mahkemesine yapılan başvuruda, Eser Ayakkabıcılık İthalat İhracat Sanayi ve TicTic. A.Ş., Eser Ayakkabı Pazarlama İthalat İhracat ve Mümessillik A.Ş. ve EserkentEserkent İnşaat Yapı Turizm ve Otelcilik Limited Şti. için konkordato talep edildi. Mahkeme, şirketin talebini kabul etti ve 3 aylık geçici mühlet verdi.

10.500 m2 kapalı alanda günlük 2.500 çift ayakkabı üreten firmanın Türkiye genelinde 500 bayisi ve 400 çalışanı bulunuyor. İtalyan teknolojisi ile üretim yapan Eser Ayakkabıcılık üretiminin yüzde 35'ini başta Hollanda, Almanya, İtalya, İngiltere olmak üzere 26 ülkeye ihraç ediyor.

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Artan döviz kuru, yükselen girdiler ve AVM giderlerinin yanı sıra piyasadaki durgunluk nedeniyle daha önce HotiçHotiç, Yeşil Kundura, Beta gibi sektörün önde firmaları da konkordato ilan etmişti.

Eser Ayakkabıcılık da konkordato ilan eden ayakkabıcılar arasına katılırken şirketten konkordato süreciyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KONKORDATO NEDİR?

Eser Ayakkabıcılık'ınAyakkabıcılık'ın konkordato başvurusu yapmasının ardından iflas erteleme yerine uygulamaya konan konkordato kavramı da yeniden gündeme geldi. Peki konkordato ne anlama geliyor, konkordato süreci nasıl işliyor?

Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.

Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalındaportalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.

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