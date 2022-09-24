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Haberler Dünya Avrupa Son dakika haberler: Rusya'dan Antalya'ya kaçış! Son bilet 202 bin TL!
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Rusya'dan Antalya'ya kaçış! Son bilet 202 bin TL!

Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik sonrası ülke vatandaşlarının Antalya, İstanbul, İzmir, Dubai, Taşkent, Bakü, Tiflis, Erivan, Astana gibi kentlere yoğun talebi nedeniyle uçak bileti fiyatlarında 10 kattan fazla artış yaşandı. Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan dün Antalya'ya gidecek uçağın son koltuğunun, 650 bin 859 rubleye yani yaklaşık 11 bin dolara (202 bin TL) satıldığı belirtildi

Son dakika haberler: Rusya'dan Antalya'ya kaçış! Son bilet 202 bin TL!
Rusya'dan Antalya'ya kaçış! Son bilet 202 bin TL!
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DHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıklanan ve önceki gün de cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayımlanan 'askeri kısmi seferberlik' ilanına göre, Rusya'da 300 bin civarında yedek askerin çağrılacağı kaydedildi.

ANTALYA TERCİHTE İLK SIRADA

DHA'da yer alan habere göre karar sonrası başta Moskova olmak üzere Rusya'dan uçuşa açık kentlere büyük talep oluştu. Rusya vatandaşlarının turizmde en çok tercih ettiği kent olan Antalya, yurt dışında en çok yerleşik yaşamı tercih ettikleri şehirlerin de başında geliyor.

BİLET FİYATLARI CİDDİ BİÇİMDE ARTTI

Çarşamba gününden itibaren Moskova ve Rusya'nın diğer kentlerinden Antalya'ya olan uçuşların biletleri, hızla tükendi. Çarşamba itibarıyla bilet fiyatlarında başlayan artış, ciddi boyutlara ulaştı.

ANTALYA BİLETİ 202 BİN TL'YE ÇIKTI

Moskova'nın Domodedovo Havaalanı'ndan dün Antalya'ya gidecek uçaktaki son biletin, 650 bin 859 rubleye yaklaşık 11 bin dolara (202 bin TL) satıldığı belirtildi. Cumartesi günkü uçuşlar içinse bilet fiyatlarının 500 bin rubleyi bulduğu kaydedildi.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR DE TERCİH EDİLİYOR

Rusların yurt dışına çıkışta ilk tercih ettiği kent olan Antalya'nın yanı sıra Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in dışında Dubai, Bakü, Tiflis, Taşkent, Astana, Erivan gibi şehirler de yer alıyor.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİ ASKERİ SİCİL KAYDI İSTİYOR

Hava yolu şirketlerinden birçoğu da kısmi seferberlik ilanı gereği, 18 ile 65 yaş arasındaki erkek yolculardan askeri sicil ve kayıt ofisinden belge istiyor.

REZERVASYONLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan turistik seyahat amaçlı yapılan rezervasyonlarda henüz iptaller olmadığını belirten, Antalya ile Rusya arasında faaliyet gösteren tur operatörü firması yetkilileri, ekim ayı veya kış dönemine ilişkin Rusya'dan rezervasyon almaya devam ettiklerini açıkladı.

TUR PAKETLERİ 7-14 GÜN OLUYOR

Durumun 1 hafta içinde daha da netleşebileceğini belirten yetkililer, 18 ile 65 yaş arası olup yedek asker kapsamındaki kişilere ilişkin iptaller olabileceğini dile getirdi. Rusya'dan Antalya'ya düzenlenen tur paketleri genellikle 7-14 gün aralıklarından oluşuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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