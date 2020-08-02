İHA

Erzurum’un Oltu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur gece yarısından sonra sele dönüştü. Oltu’nun birçok mahallesinde su baskınları sonucu ekili ve dikili arazilerde zarar oluştu.

İHA'nın haberine göre, su baskını ve heyelan nedeniyle ilçeye bağlı birçok mahallenin yollarında tahribat oluşurken, Oltu - Artvin karayolu birçok noktada ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmaların ardından yol 2 saat sonra ulaşıma yeniden açılabildi.

Oltu’nun Güllüce Mahallesi'nde sel suları köyün içerisinden geçen dereyi tamamen doldurdu, Evlerinde tedirgin olan vatandaşlar, derenin bir an önce ıslah edilmesini ve temizlenmesini istediler.

Yeniden yağacak bir yağmur ile tüm köyün ciddi anlamda zarar görebileceğini dile getirdiler. Dağdan sürekli heyelan nedeniyle taşlar geldiğini belirten vatandaşlar, korku içerisinde kaldıklarını söylediler.