AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

AA'nın haberine göre, bu kapsamda Haliliye'de 48, Karaköprü'de 43, Eyyübiye'de 24, Viranşehir'de 9, Birecik'te 7, Suruç'ta 3, Siverek'te 2, Ceylanpınar'da 2 ve Akçakale ilçesinde 1 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 20 evdeki karantina ise sona erdirildi.