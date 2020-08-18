'Düğünden değil ama halaydan vazgeçin' uyarısı

İHA

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 1’i Afganistan, 21’i de Türk olmak üzere toplam 22 kaçak göçmen Yunanistan Sahil Güvelik unsurlarınca yeniden Türk Karasularına itildi.

İHA'nın haberine göre, Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye giderek şişme bot içerisindeki kaçak göçmenleri kurtardı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen mültecilerde yapılan kimlik kontrollerinde 11 kişinin FETÖ şüphelisi olduğu, Cemal Kasap (28) ve Şeyma Nur Bilir Yılmaz’ın (30) da FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan arandığı belirlendi.

FETÖ şüphelilerinin üst aramasında 500 bin Türk lirası ile 30 bin Euro ele geçirildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alınan FETÖ şüphelilerinin tamamı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.