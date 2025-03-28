Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLER: Soba yanıyordu... Öldüren hata, Afyon haberleri | Son dakika haberleri

        Soba yanıyordu... Can kaybı ve yaralılar var! Öldüren hata!

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın, gece saatlerinde sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu yaşandığı tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:51 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Afyonkarahisar'da, akılalmaz bir olay meydana geldi. Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyünde, H.A.B'ye ait evde gece saatlerinde sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu yangın çıktı.

        BİR KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ HASTANEDE

        AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine, muhtarlığın su tankeri, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında, S.K. olay yerinde yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen 4 kişi de ambulansla Afyonkarahisar'daki hastanelere sevk edildi.

        YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yapılan incelemenin ardından S.K'nin cenazesi, Çay Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #afyonkarahisar
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Uludağ'daki faciada gözaltılar var!
        Uludağ'daki faciada gözaltılar var!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Savunma mı, hücum mu?
        Savunma mı, hücum mu?
        Aynı gün ameliyat oldular
        Aynı gün ameliyat oldular
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        Sahte papazla vurgun! Harita çizip gömdükleri heykelleri buldurdular!
        Sahte papazla vurgun! Harita çizip gömdükleri heykelleri buldurdular!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı