Sopayla döverek öldürülmüştü! İşte istenen ceza!

Ankara'da Alper Altunay (31), 29 Ocak'ta Altındağ ilçesi Güneşevler Mahallesi'nde husumetli olduğu Arslan Çimen (46) ve Durali Çimen'in (38) işlettiği oto yıkama dükkanına geldi.

SOPA VE YUMRUKLA FECİ DARP

DHA'da yer alan habere göre burada 3 kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Durali ve Arslan Çimen, Altunay'ı sopa ve yumruklarla darp etti.