Taksiye üçüncü ret 0:00 / 0:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda yeni taksi sistemi projesini açıklamıştı. 6 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiralanmasına ilişkin yeni taksi sistemi, 25 Haziran’da UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) gündemine gelmiş fakat yeni taksi sistemi UKOME’deki oylamadan geçememiş, proje reddedilmişti.

Alt komisyona sevk edilen 6 bin yeni taksi sistemi projesi eylül ayında yeniden UKOME gündemine geldi ve 2. kez onay çıkmadı. Yeni taksi sistemi projesi yeniden alt komisyona gönderildi.

Yeni taksi projesi biraz önce UKOME’de yeniden oylandı ve yine oy çokluğuyla reddedildi. Toplantıda Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu arasında gerginlik yaşandı.