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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri | Tatil yolunda kahreden kaza: otomobil şarampole devrildi! Baba ile kızı ağlattı

        Tatil yolunda kahreden kaza! Baba ile kızı ağlattı!

        Kayseri-Malatya karayolunda şarampole devrilen otomobilin sürücüsü 31 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak ile kızı Nazlı Yasak hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı. Elazığ'da yaşayan ailenin, tatil için Konya'ya giderken kazanın olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 07:48
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        Tatil yolunda kahreden kaza! Baba ile kızı ağlattı!
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        Kaza, Kayseri-Malatya yolunun 90'ıncı kilometresi Pınarbaşı ilçesi yakınlarında önceki gün saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

        OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak'ın (31) kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

        KARI KOCA ÇİFT VE 3 ÇOCUK YARALANDI

        Kazada, sürücü Kasım Yasak ile yanında olan yolculardan eşi Şükran, kızları Hilal Aslı ve Nazlı ile oğlu Yiğit Yasak yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        BABA İLE KIZI KURTARILAMADI

        Uzman çavuş Kasım Yasak ile kızı Nazlı Yasak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdi. Baba-kızın cenazeleri, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsilerinin ardından Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde, toprağa verildi.

        AİLECE TATİLE ÇIKMIŞLARDI

        Şükran Yasak ve 2 çocuğunun hastanedeki tedavileri ise sürüyor. Bu sırada, Elazığ'da yaşayan ailenin tatil için Konya'ya gittikleri öğrenildi.

        #Elazığ
        #Son dakika haberler
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