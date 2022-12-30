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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Ankara'da yasak aşk vahşetinde kızını boğan annenin cezası belli oldu!
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Yasak aşk vahşetinde kızını boğan annenin cezası belli oldu!

Ankara'da, kızı 17 yaşındaki Esma Nur Çakmak'ı, başkasıyla ilişkisi olduğunu bildiği iddiasıyla boğarak öldüren ve tutuklu yargılanan Hamide Çakmak, 'alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika haberler: Ankara'da yasak aşk vahşetinde kızını boğan annenin cezası belli oldu!
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DHA

Ankara'nın Mamak ilçesinde 22 Ocak'ta Hamide Çakmak, polisi arayıp, kızını ipe asılı bulduğunu ve intihar ettiğini söyledi.

ANNESİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre evdeki incelemede polis, el ve kollarında yara izi bulunan baba Yunus Çakmak ile çelişkili ifadeler veren anne Hamide Çakmak'ı gözaltına aldı.

KIZINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Sorguda kızını öldürdüğünü itiraf eden Hamide Çakmak tutuklandı, Yunus Çakmak serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hamide Çakmak hakkında 'alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.

"ADALETİNİZE SIĞINIYORUM" DEDİ

Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Hamide Çakmak ve taraf avukatları katıldı. Mütalaaya karşı savunma yapan Çakmak, "Bir şey demiyorum. Adaletinize sığınıyorum" dedi.

"ANNESİNE KÜFÜRLER ETTİ" SAVUNMASI

Çakmak'ın avukatı, tutuklu sanık Hamide Çakmak'ın cinayeti bir cinnet halinde işlediğini belirterek, "Olayın vahametinden dolayı müvekkilimin vermiş olduğu ifadede psikolojik olarak iyi olmadığı anlaşılmaktadır. Şu an cezaevinde de psikolojik destek alıyor. Huzurda vermiş olduğu ifadeleri doğrulayan tanık beyanları mevcuttur. Maktulenin kardeşinin vermiş olduğu ifadede, olay günü Esma Nur Çakmak'ın anneye söylenmeyecek cümleler söyleyerek sinkaflı küfürler ettiği belirtildi" diye savuma yaptı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, Hamide Çakmak'a müebbet hapis cezası verdi.

MAKTULENİN ARKADAŞI TANIK OLARAK DİNLENMİŞTİ

Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir önceki duruşmaya, maktule Esma Nur Çakmak'ın erkek arkadaşı Y.P., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak katılmış tanık olarak dinlenmişti.

"ANNESİNİN BABASINI ALDATTIĞINI SÖYLÜYORDU"

Y.P., Esma Nur Çakmak ile 2021 yılında tanıştıklarını belirterek, "8-9 ay süren bir beraberliğimiz oldu. Bu süreçte Esma Nur bana gelip giderdi. Ben de arada onlarda kalırdım ve annesi de bilirdi. Annesiyle de sık sık tartışırdı. Annesinin, babasını aldattığını söylüyordu hatta bununla ilgili fotoğrafları dayısı da görmüş.

"KORKUSUNDAN GECELERİ UYUYAMIYORDU"

Annesinin, dayısını zehirlemesinden korktuğunu da bana söyledi. Annesinden korktuğu için geceleri yatamadığını söylüyordu. Bu yüzden hep birlikte kalmak istiyordu. Annesi de Esma Nur'dan çekiniyordu, babasına aldatmasıyla ilgili bir şey söylemesinden korkuyordu" diye ifade vermişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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