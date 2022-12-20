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Haberler Gündem 3. Sayfa YASAK AŞK VAHŞETİ | 17 yaşındaki kızını boğmuştu! Yasak aşk vahşetine istenen ceza!
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17 yaşındaki kızını boğmuştu! Yasak aşk vahşetine istenen ceza!

Ankara'da, 17 yaşındaki kızı Esma Nur Çakmak'ı boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan 37 yaşındaki anne Hamide Çakmak için savcı, mütalaasını açıklayarak 'alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti

YASAK AŞK VAHŞETİ | 17 yaşındaki kızını boğmuştu! Yasak aşk vahşetine istenen ceza!
17 yaşındaki kızını boğmuştu! Yasak aşk vahşetine istenen ceza!
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DHA

Ankara'nın Mamak ilçesinde, 22 Ocak'ta meydana gelen olayda Hamide Çakmak (37), polisi arayıp, kızı Esma Nur Çakmak'ı, ipe asılı bulduğunu ve intihar ettiğini söyledi. Evdeki incelemede polis, el ve kollarında yara izi bulunan baba Yunus Çakmak ile çelişkili ifadeler veren anne Hamide Çakmak'ı gözaltına aldı.

ANNE TUTUKLANDI BABA SERBEST KALDI

DHA'da yer alan habere göre sorguda kızını öldürdüğünü itiraf eden Hamide Çakmak tutuklandı, Yunus Çakmak ise serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hamide Çakmak hakkında 'alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.

MAKTULENİN ARKADAŞI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hamide Çakmak, müşteki Yunus Çakmak, taraf avukatları katıldı. Esma Nur Çakmak'ın erkek arkadaşı Y.P. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak tanık olarak dinlendi.

"ANNESİNİN BABASINI ALDATTIĞINI SÖYLÜYORDU"

Y.P., Esma Nur Çakmak ile 2021 yılında tanıştıklarını belirterek, "8-9 ay süren bir beraberliğimiz oldu. Bu süreçte Esma Nur bana gelip giderdi. Ben de arada onlarda kalırdım ve annesi de bilirdi. Annesiyle de sık sık tartışırdı. Annesinin babasını aldattığını söylüyordu hatta bununla ilgili fotoğrafları dayısı da görmüş.

"KORKUSUNDAN GECELERİ UYUYAMIYORDU"

Annesinin dayısını zehirlemesinden korktuğunu söyledi bana. Annesinden korktuğu için geceleri yatamadığını söylüyordu. Bu yüzden birlikte kalmak istiyordu hep. Annesi de Esma Nur'dan çekiniyordu, babasına aldatmasıyla ilgili bir şey söylemesinden korkuyordu" dedi.

"MAKTUL KIZIMIN UYDURMASI BUNLAR"

Hamide Çakmak ise "Tanığın benim sevgilim olduğu yönündeki iddialarını kabul etmiyorum. Maktul kızımın uydurmasıdır bunlar" diye konuştu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Avukat beyanlarının ardından mütalaasını açıklayan savcı, sanık Hamide Çakmak için 'alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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