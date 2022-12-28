Siirt'te yaşanan ve yürekleri yakan olay, 20 Aralık´ta Afetevler Mahallesi'nde, bir sitedeki apartman dairesinde meydana geldi.
SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI
DHA'da yer alan habere göre 16 aylık Yasin Nas, uyurken ranzadan düştü. Ailenin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yasin bebek, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ YOĞUN BAKIMA ALINDI
Beyin kanaması geçirdiği belirlenen minik Yasin, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yasin Nas, dün akşam saatlerinde yapılan bütün müdahaleye karşın kurtarılamadı.
GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ
Hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Yasin bebek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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