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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Yasin bebek 16 aylıktı! Uyurken ranzadan düştü! - Siirt haberleri
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Yasin bebek 16 aylıktı! Uyurken ranzadan düştü!

Siirt'te, akıllara durgunluk veren acı bir olay yaşandı. Bir hafta önce ranzadan düşüp beyin kanaması geçiren 16 aylık Yasin Nas, tedavi gördüğü hastanede dün akşam yaşamını yitirdi. Hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Yasin bebek, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Son dakika haberler: Yasin bebek 16 aylıktı! Uyurken ranzadan düştü! - Siirt haberleri
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DHA

Siirt'te yaşanan ve yürekleri yakan olay, 20 Aralık´ta Afetevler Mahallesi'nde, bir sitedeki apartman dairesinde meydana geldi.

SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI

DHA'da yer alan habere göre 16 aylık Yasin Nas, uyurken ranzadan düştü. Ailenin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yasin bebek, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ YOĞUN BAKIMA ALINDI

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen minik Yasin, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yasin Nas, dün akşam saatlerinde yapılan bütün müdahaleye karşın kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Yasin bebek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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