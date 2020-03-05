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HaberlerGündemSon dakika haberler...Ailesini rehin alan kocaya, 'Bir daha yapmayacağım' tahliyesi!
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Eşine şiddet uygulamayacağına söz verdi, tahliye edildi!

Mersin'de görülen bir kadına şiddet davasında dikkat çeken bir karara imza atıldı. Olayda, eşi Nurcan Altundal'ı, 2 çocuğuyla birlikte 6 saat rehin alan Ali Altundal, tutuklu yargılandığı davada bir daha eşine şiddet uygulamayacağı sözü verince adli kontrol şartıyla tahliye edildi

mersin
DHA

Nurcan Altundal (33),1 Eylül günü Toroslar ilçesindeki evini 2 çocuğunu da yanına alarak terk etmek istedi. Ancak Ali Altundal (37),eşi ile 2 çocuğunu bıçakla 6 saat süreyle rehin aldı. Polisin ikna çabaları sonunda rehineleri bırakıp, teslim olan Altundal tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, hakkında 'cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ile 'silahla tehdit' suçlarından dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ali Altundal ile eşi Nurcan Altundal ve taraf avukatları katıldı.

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin de müdahil olduğu duruşmada söz alan Nurcan Altundal, eşinden kendisine bir daha şiddet uygulamayacağına dair söz istedi.

 

Sanık Ali Altundal da özür dileyerek, eşine bir daha şiddet uygulamayacağına söz verdi. Bunun üzerine mahkeme, Ali Altundal'ı adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

Duruşma, Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporunun beklenmesine karar verilerek, ertelendi.

 

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