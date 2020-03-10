Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

Vicdanları sızlatan olay, 8 Mart Pazar Günü saat 14.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Sefer Sokak'ta meydana geldi. Teyzesinin evinin önünde bekleyen Taha Alper Erdem, iddiaya göre, sokakta otomobiliyle geçen M.O. ve kız arkadaşına seslendi.

Arzu Kaya'nın haberine göre, O.M., kendilerine seslenen engelli genci, kız arkadaşına laf ettiğini öne sürerek darp etmeye başladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre şüpheli, engelli genci dakikalarca darp etti.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Engelli gencin yüzünde, boynunda ve vücudunda yaralar oluştu. Çevredekilerin müdahale etmesi üzerine şüpheli ve kız arkadaşı geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Erdem ailesi yaşanan darp olayının ardından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine ifadesi alınan şüpheli O.M. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

RAPORLAR PAYLAŞILDI, GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Serbest kalma kararının ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı darp eylemini gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi.

Şüpheli O.M’nin serbest bırakılmasının ardından Erdem ailesinin Taha Alper Erdem’in otizm hastası olduğuna dair raporları savcılıkla paylaşması ve yaralanma derecesinin Adli Tıp raporuyla kesinleşmemesi nedeniyle yeniden gözaltı kararı verildi.

Şüphelinin güncel mernis adresinde ikamet etmediği anlaşılan soruşturma kapsamında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emniyete talimat verdi, şüphelinin yakalanarak adliyeye getirilmesini istedi.