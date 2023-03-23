Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: 22 kez bıçaklayıp öldürmeye "haksız tahrik indirimi!" - Neriman Kıvrak cinayeti, kadın cinayeti - Günün öne çıkan haberleri
ABONE OL

22 kez bıçaklayıp öldürmeye "haksız tahrik indirimi!"

İstanbul'da, iki yıl önce, 68 yaşındaki Neriman Kıvrak'ı evinde 22 yerinden bıçaklayarak öldüren Cemal Şen'e haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezası verildi

Son dakika haberleri: 22 kez bıçaklayıp öldürmeye
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Esenler'de, 2 yıl önce Neriman Kıvrak (68), Cemal Şen ile birlikte alkol aldıktan sonra yaşanan tartışmanın ardından evinde 22 bıçak darbesiyle öldürüldü.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

22 kez bı&ccedil;aklanıp &ouml;ld&uuml;r&uuml;len Neriman Kıvrak.
22 kez bıçaklanıp öldürülen Neriman Kıvrak.

DHA'da yer alan habere göre Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Cemal Şen tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS katılırken müştekiler ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"BENİM ERKEKLİĞİME LAF ETTİ"

Sanık Şen savunmasında Kıvrak'ı 20 yıldır tanıdığını belirterek, "Olaydan sonrasına ilişkin hiçbir şey hatırlamıyorum. Kavga ettiğimizi hatırlıyorum. İçkiliydim. Ben evden çıkarken yaşıyordu. Üzerimde telefon bulunmadığı için herhangi bir yere haber vermedim. Neriman ile para alışverişi yapmadık. Neriman alkol kullanırdı. Benim erkekliğime laf etti.

"BIÇAĞI ELİNDEN ALDIM VE SAPLADIM"

Terbiyesizlik yapma dedim ve ona vurdum. İkimiz de alkollüydük. Elindeki içkiyi üzerime attı. Masada duran bıçağı eline aldı. Daha sonra bıçağı elinden aldım ve sapladım" dedi.

"ANNEMİN KANINDA ALKOL ÇIKMAMIŞ"

Neriman Kıvrak'ın kızı Songül Yakup Çebioğlu ifadesinde, "Annem öldükten sonra otopsi raporunda kanında alkol çıkmamıştır. Sanığın savunmaları tutarsızdır. Sanık işine gelmeyen kısmı unutuyor. Annemi birkaç defa bıçak sallamasıyla mı öldürmüş, beyanları çelişkili ve tutarsızdır" diye konuştu.

"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ" UYGULANDI

Mahkeme heyeti, Cemal Şen hakkında haksız tahrik indirimi uyguladı. 'Kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

BAŞKAN HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNE MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Mahkeme başkanı, sanığın cezasında indirim almak için çelişkili beyanlarında bulunduğunu belirterek hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanmasında çoğunluğun görüşüne katılmadı. Karara muhalefet şerhi koydu.

"CANAVARCA HİSLE KASTEN ÖLDÜRMEK"

İddianamede, şüphelinin hedef gözetmeksizin birçok bıçak darbesiyle kadını kasten öldürdüğüne, yapılan muayenede Kıvrak'ın vücudunda çoğunluğu yüz, boyun bölgesinde olmak üzere 22 adet bıçak darbesine bağlı bıçak izlerinin tespit edildiğine, bıçak darbelerinin çok sayıda ve vücudun geneline yayılmış olması karşısında eylemin canavarca hisle kasten öldürmek suçu olarak değerlendirildiğine yer verilmişti.

SAVCI, "AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET" HAPİS İSTEMİŞTİ

Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Adayların imza toplama işlemleri devam ediyor! İşte son durum
GÜNDEM Adayların imza toplama işlemleri devam ediyor! İşte ...
SON DAKİKA DEPREM: Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem!
Merve Kavakçı görevden alındı
GÜNDEM Merve Kavakçı görevden alındı
TOKİ VAN ARSA kura sonuçları 2023 | TOKİ Van merkez müstakil arsa kura çekimi sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama linki
GÜNDEM TOKİ Van arsa kura sonuçları
Bakan Özer: Deprem bölgesindeki 10 ilden nakledilen öğrencilerin dönüş nakilleri başladı
GÜNDEM "Deprem bölgesindeki 10 ilden nakledilen öğrencilerin ...
TOKİ İstanbul kura sonuçları canlı yayında açıklanıyor! 23 Mart 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi sorgulama
GÜNDEM TOKİ İstanbul kura heyecanı devam ediyor!
Tavanda asılı bulunan adama öldüren kişinin kızı olduğu ortaya çıktı - Güncel haberler
GÜNDEM Tavana asılı bulunmuştu! Sevgilisiyle bir olup ...
Son dakika haberler: İstanbul’da gurbetçi iş insanının kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar!
GÜNDEM Gurbetçi iş insanının kaçırılmasıyla ilgili yeni ...
Yozgat İmsakiye 2023: Yozgat iftar saati kaçta? Diyanet Yozgat ilk iftar vakti ve sahur saatleri belli oldu!
GÜNDEM 2023 Yozgat İmsakiye
Son dakika: Kocaeli'de kâbus! İki çocuk ölü bulundu! - Haberler
GÜNDEM Kocaeli'de kâbus! İki çocuk ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.