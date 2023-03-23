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DHA

İstanbul Esenler'de, 2 yıl önce Neriman Kıvrak (68), Cemal Şen ile birlikte alkol aldıktan sonra yaşanan tartışmanın ardından evinde 22 bıçak darbesiyle öldürüldü.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI 22 kez bıçaklanıp öldürülen Neriman Kıvrak. DHA'da yer alan habere göre Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Cemal Şen tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS katılırken müştekiler ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"BENİM ERKEKLİĞİME LAF ETTİ" Sanık Şen savunmasında Kıvrak'ı 20 yıldır tanıdığını belirterek, "Olaydan sonrasına ilişkin hiçbir şey hatırlamıyorum. Kavga ettiğimizi hatırlıyorum. İçkiliydim. Ben evden çıkarken yaşıyordu. Üzerimde telefon bulunmadığı için herhangi bir yere haber vermedim. Neriman ile para alışverişi yapmadık. Neriman alkol kullanırdı. Benim erkekliğime laf etti.

"BIÇAĞI ELİNDEN ALDIM VE SAPLADIM" Terbiyesizlik yapma dedim ve ona vurdum. İkimiz de alkollüydük. Elindeki içkiyi üzerime attı. Masada duran bıçağı eline aldı. Daha sonra bıçağı elinden aldım ve sapladım" dedi.

"ANNEMİN KANINDA ALKOL ÇIKMAMIŞ" Neriman Kıvrak'ın kızı Songül Yakup Çebioğlu ifadesinde, "Annem öldükten sonra otopsi raporunda kanında alkol çıkmamıştır. Sanığın savunmaları tutarsızdır. Sanık işine gelmeyen kısmı unutuyor. Annemi birkaç defa bıçak sallamasıyla mı öldürmüş, beyanları çelişkili ve tutarsızdır" diye konuştu.