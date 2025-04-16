38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı! İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık yöntemi gerçekleşti. 32 yaşındaki B.K.Ş., bir işyeri adına forex yatırımlar üzerine danışmanlık verdiklerini belirten kişilere yatırım amaçlı 38 milyon TL değerindeki döviz birikimini verdi. Verdiği para karşılığında bir gelişme olmadığını gören B.K.Ş., hem parasını alamadı hem de parayı verdiği kişilere ulaşamadı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, bir dolandırıcılık şebekesi ortaya çıktı

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