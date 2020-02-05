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6 çocuklu çiftin tartışmasında korkunç son! Kocasını balta ile öldürdü

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde oturan 6 çocuklu çiftin tartışması korkunç bir sonla bitti. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Zeytun Çur, kocası Hasan Çur'a baltayla saldırdı. Sırtından ağır yaralanan Çur, ilk müdahalesinin ardından başka bir hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Zeytun Çur, gözaltına alındı

ağrı'da kocasını balta ile öldürdü
DHA

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde oturan Hasan Çur (31),tartıştığı eşi Zeytun Çur (30) tarafından balta ile öldürüldü.

Korkunç olay, saat 21.00 sıralarında ilçenin 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, 6 çocukları bulunan Zeytun Çur ile eşi Hasan Çur arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Zeytun Çur, eşi Hasan Çur'a balta ile saldırdı.

Hasan Çur, çıkan arbede sırasında sırtına aldığı balta darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Hasar Çur, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Çur, ardından Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hasan Çur, yolda hayatını kaybetti.

Çur'un cenazesi Ağrı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Gözaltına alınan Zeytun Çur, Taşlıçay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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