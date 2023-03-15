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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Ada 18 yaşındaydı! Otomobilde kanlı infaz! - Adana haberleri
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Ada 18 yaşındaydı! Otomobilde kanlı infaz!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 18 yaşındaki Ada Liceli, otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, olaydan sonra kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

Son dakika haberleri: Ada 18 yaşındaydı! Otomobilde kanlı infaz! - Adana haberleri
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DHA

Adana'da olay, saat 11.00 sıralarında Ceyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi´nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otomobiliyle Süleyman Oğuz Cerit Bulvarı´nda Abdulkadirağa Camii istikametine seyir halindeki Ada Liceli (18), kırmızı ışıkta durduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

VÜCUDUNA 4 KURŞUN İSABET ETTİ

DHA'da yer alan habere göre yanında bulunan arkadaşı tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Liceli´nin vücudunun farklı yerlerine 4 kurşun isabet ettiği belirlendi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Liceli, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ada Liceli´nin cenazesi yapılan ön incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Polis, olaydan sonra kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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