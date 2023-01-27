Muğla'da, kelimenin tam anlamıyla bir dehşet yaşandı. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Menteşe ilçesi Orta Mahalle Mantarlar Sokak'ta meydana geldi.
ABLASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
DHA'da yer alan habere göre Uğur Öner (60), 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayıp, yaklaşık 10 yıldır aynı evde birlikte yaşadığı Alzheimer hastası olan yatalak ablası Canan Öner'in öldüğünü söyledi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Canan Öner'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
"BAKMAKTA ZORLANDIĞIM İÇİN YAPTIM" DEDİ
Canan Öner´in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. Uğur Öner, polise, bakmakta zorlandığı için ablasına tuz ruhu içirdiğini, kendisinin de tuz ruhu ve kolonya içtiğini söyledi.
TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI
Hastaneye kaldırılan Uğur Öner, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Öner'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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