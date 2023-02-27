"Spor sahaları siyaset alanı değildir!"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanı değildir!
ABONE OL

"Spor sahaları siyaset alanı değildir!"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında atılan siyasi sloganlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Spor sahaları siyaset alanları değildir. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz" dedi

Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanı değildir!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de hafta sonu oynanan Fenerbahçe ve Beşiktaş maçında atılan siyasi sloganlarla ilgili açıklamada bulundu. İşte Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması:

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

"Ülke ve millet olarak; tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadığımız bu dönemde, devletimiz ve milletimiz el ele vermiş, yaralarımızı sarmak konusunda sarsılmaz bir irade ortaya koymuştur. Geride bıraktığımız üç hafta göstermiştir ki; bu topraklar iyi günlerin mutluluğunu birlikte paylaştığı gibi; kötü günlerden de birlik olarak çıkmayı başaracaktır.

"SPOR, BİRLEŞTİREN BİR MİSYONA SAHİPTİR"

Bu büyük felaketin ilk anından itibaren spor dünyası da tek yürek olmuştur. Spor, bu zorlu süreçte birleştiren bir köprü olma misyonunu en güçlü şekilde yerine getirmiştir. Spor camiası topyekûn iyilik yarışının içinde yer almış; renk, arma, forma fark etmeksizin gönüller birlikte hareket etmiştir. Bu örnek duruş, sporun bir tarafıyla rekabet olduğunu ama temelinde dostluk ve kardeşlik barındırdığını tüm dünyaya göstermiştir.

Ülkemizin bu birlik ruhuna ve sporun iyileştirici gücüne, depremin yaralarını sarmaya devam edeceğimiz süreçte çok daha fazla ihtiyacı olacaktır.

"SPOR MÜSABAKALARI SİYASET ÜRETME MERKEZİ DEĞİL"

Ancak her zor dönemde olduğu gibi bu büyük felakette de birtakım çıkar gruplarının yine boş durmadığı, spor camiaları ve tüm kulüpler tek yürek olurken, birilerinin maksatlı provokasyonlara giriştiği görülmektedir. Spor sahaları siyaset alanları değildir. Spor müsabakaları siyaset üretme merkezleri değildir.

"PROVOKASYONLARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Sporu siyasete alet etmenin birlik ve beraberliğe ket vurmaktan başka bir neticesi de yoktur. Bu acı felaketin yaralarını, yüzyılın dayanışmasıyla sarmaya devam edecek, kamu, özel sektör, sivil toplum ve millet olarak el ele vererek zor günleri birlikte aşacağız. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz.

"SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İHTİYACIMIZ VAR"

Zaten tüm kulüpler ve gerçek sporseverler bu misyonu layıkıyla yerine getirmekte ve 85 milyona güç veren birlikteliklere imza atmaktadır. Sporun birleştirici gücüne, bilhassa böyle zor ve sıkıntılı günlerde çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu tekrardan ifade eder, aziz milletimize bir kez daha başsağlığı dilerim."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Antalya'da müşterinin bıçakladığı eğlence merkezi müdürü hayatını kaybetti - Güncel haberler
GÜNDEM Müşterinin bıçakladığı eğlence merkezi müdürü öldü
Samsun'da tarihi eser niteliğinde 16 kılıç ele geçirildi
GÜNDEM Samsun'da tarihi eser niteliğinde 16 kılıç ele ...
SON DAKİKA DEPREMLER: Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem - En son nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu?
GÜNDEM Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Bugün Kabine Toplantısı var mı, yok mu? Kabine Toplantısı ne zaman, saat saat kaçta? 27 Şubat 2023 Kabine gündemi
GÜNDEM Bugün Kabine Toplantısı var mı?
VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA SON DURUM 2023 | Vergi affı çıktı mı, Meclis'e geldi mi? Borç yapılandırma ne zaman çıkacak?
GÜNDEM Vergi affı borç yapılandırma son durum!
CHP'den depremzedeler için kanun teklifi
GÜNDEM CHP'den depremzedeler için kanun teklifi
Malatya'da esnaf normalleşmek adına kepenk açmaya başladı - Güncel haberler
GÜNDEM Malatya'da esnaf kepenk açmaya başladı
Son dakika: YSK heyeti deprem bölgesinde incelemeler yapacak
GÜNDEM YSK heyeti deprem bölgesinde
Son dakika: Antakya'da depremin yarattığı hasar havadan görüntülendi
GÜNDEM Tarihi Antakya'da son durum!
Son dakika: Hatay'da yardımlar yol kenarına atıldı, depremzedeler böyle aradı - Gündem haberleri
GÜNDEM Hatay'da kıyafetler yol kenarına atıldı, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.