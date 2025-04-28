İstanbul AKM'de, 'Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor:

"Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Hatırlayın Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez Suriyeli öğrencileri göndereceğini söylemişti. O zaman ben de tam aksini söylemiştim. Asla biz Suriyeli muhacirleri buradan göndermeyeceğiz demiştim. Çünkü bizim bakışımız farklıydı. Biz göçü onların anladığı manada değil, biz göçü Mekke'den Medine'ye hicret olarak telakki etmiştik.

Biz buna fırsat vermedik. Burada küçük yavrularımız var onlar bizim yavrularımız. İşte güzellik burada. Gerçekten ensar olmak ne kadar güzel bir şey işte burada. Panele iştirak eden tüm uzman isimlere katkılarından dolayı şimdiden teşekkür ediyorum.

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Bu önemli panele vesile olan İçişleri Bakanımızı tebrik ediyorum. Göç meselesi özellikle son yıllarda küresel bir olgu olarak dünyanın gündemini meşgul ediyor. Her yıl milyonlarca insan savaş ve ekonomik nedenlerle topraklarını terk ediyor.

Şu an dünya genelinde 281 milyondan fazla göçmen var. Bunun 165 milyonu ise göçmen işçidir. Mülteci sayısı 120 milyona dayandı. Veriler her dakika 20 kişi çatışma nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda. Dünya nüfusunun yüzde 6'sı göçmen olarak hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Maalesef bu oranlar katlanarak artmaktadır.

Hemen her gün botların içinde Ege'de göçmenlerin acı haberlerini alıyoruz. Son 10 yılda 72 binden fazla insan göç güzergahları üzerinde hayatlarını kaybetti. Avrupa'ya sığınan binlerce çocuğun akıbeti ortaya çıkarılamadı. Organ ve fuhuş mafyası dahil masumlar zalimlerin kanlı pençesinde sönüp gitti. İnsanların göçe zorlayan Batılı ülkelerin politikaları olsa da hiçbirini bu süreçten sonra ortada göremiyorsunuz. Dünyadaki her 100 mülteciden 75'ine zengin ülkeler değil dar gelirli ülkeler bakıp, misafir ediyor. İmkanları sınırlı ülkeler kapasitelerinin çok üzerinde yük alırken Batılı ülkeler 100-200 mülteci alıp bunu da reklam olarak kullanıyor. Türkiye doğu ile batı, kuzey ile güney arasında bir güç merkezi vazifesi görüyor. Bu meseleyle yoğun biçimde yüzleşsek de biz bu konunun yabancısı değiliz. Tüm mazlumlar güvenli liman olarak her zaman Anadolu'nu gördü. Milletimizin kapısını çaldı. Bugün de kimin başı dara düşse yönünü önce Türkiye'ye dönüyor. Bundan sonra da şikayet etmiyoruz, insanlık görevimiz olarak telakki ediyoruz. Muhalefet rakamlarla bu gerçeği istismar ediyor.