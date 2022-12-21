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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika Haberleri | Esenyurt'ta halkı galeyana getirmeye çalıştı! Şüpheli yakalandı! - Haberler
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Halkı galeyana getirmeye çalıştı! Şüpheli yakalandı!

İstanbul Esenyurt'ta, bir markette alkollü ürünlerin satışına tepki gösteren ve çalışanın yaşam tarzına yönelik eleştirilerde bulunan şüpheli, ''kin ve nefret söylemleriyle halkı galeyana getirmeye çalışmaktan'' gözaltına alındı

Son dakika Haberleri | Esenyurt'ta halkı galeyana getirmeye çalıştı! Şüpheli yakalandı! - Haberler
Halkı galeyana getirmeye çalıştı! Şüpheli yakalandı!
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AA

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan ve sosyal medya platformlarında, Akevler ve Cumhuriyet mahallelerindeki marketlerde bir kişinin alkollü ürünlerin satışına tepki gösterdiğine yönelik görüntülerin yayınlanması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre gösterdiği tepkiyle, halkı kin ve nefret söylemleriyle galeyana getirmeye çalıştığı öne sürülen yabancı uyruklu M.E.A, Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki ikamet adresinde gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Tepki çeken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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